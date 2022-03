Jero Freixas cuenta todo sobre su terrible mensaje a Messi

El influencer contó una divertida y aterradora historia con la Pulga

Por: Gerardo Romero 17 de Marzo 2022 · 18:00 hs

El youtuber e influencer argentino especializado en fútbol, Jero Freixas, ha dominado las redes sociales con sus divertidos videos en los que comparte cámara junto a su esposa, los cuales alcanzaron la fama al convertirse en la pareja del Mundial en 2018. Este hecho le ha permitido conocer a grandes estrellas del deporte, siendo una de estas su compatriota Lionel Messi.

El hecho divertido es que el creador de contenido confesó recientemente en entrevista para Mediotiempo que una vez protagonizó un bochornoso mensaje con el ‘10’ albiceleste, convirtiéndose en uno de los momentos más vergonzosos de su vida.

Lo que sucede es que su fama llegó a tal punto que la Pulga y su esposa Antonela Roccuzzo comenzaron a seguirlos. Ademas de esto, Messi le escribió en privado, lo cual provocó que la respuesta de Freixas no fuera la más adecuada según lo confesado por Freixas.

"Lo más fuerte (que me ha pasado) es que me siga Messi, es algo que todavía no puedo creer, que me siga Messi y Antonela, imaginarme a la familia Messi, a Leo y Anto viendo nuestros videos, es muy fuerte, imaginarte al mejor del mundo, a Anto que es una diosa, riéndose de nuestros videos, que nos hayan escrito y felicitado por hacerlos reír, me parece fuertísimo", detalló Freixas.

El youtuber detalló que después de ese momento de conocer que su mayor ídolo lo seguía, empezó a sentir un poco de presión al imaginar si sus videos le gustarían.

"Pensaba 'le escribo, le mando mensaje agradeciéndole, y pensaba no, no le escribas', estaba muy presionado, cada video que tenía que subir pensaba 'le va a gustar a Leo o no le va a gustar a Leo' y Jose me decía 'pará, es un futbolista, no un crítico de cine ¡carajo!'", recordó.

El youtuber detalló que un día revisó su celular y vio un mensaje de Messi, aunque el impulsó terminó ganando y respondió de una manera que en un principio parece espantó a Messi, ya que fue un bochornoso mensaje el que le mandó como respuesta.

"Un mensaje privado en Instagram yo empecé a salta de la alegría, no le quería responder porque me quise hacer el exquisito, como cuando te escribe alguien que te gusta y dices 'no le escribo rápido, voy a dejar madurar el mensaje y que no piense que estoy desesperado', entonces me escribió Leo y no fui rápido a verlo, esperé lo máximo que pude, un minuto, un minuto y medio y fui rápido a ver qué me había puesto; y en lugar de pensar una respuesta, pensarlo con Jose, hasta debí haber hablado con mis abogados para ver qué le respondo a Leo Messi y no", resaltó.

“Respondí con impulso, una respuesta malísima '¡no, no puedo creer, me estoy meando encima!' Y lo espanté, vio el mensaje y no me escribió más, dijo 'éste está loco', y yo 'la cagué, la cagué' y todo el día diciéndome '¿por qué le mandé ese mensaje de mierda? ¡Lo espanté, lo espanté!, pero por suerte no, después intercambié varios mensajes, la verdad es tan sencillo, es un grande", contó.