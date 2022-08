Jesús Corona estremece a Cruz Azul con estas declaraciones sobre el desempeño del club

El guardameta se lamenta por el mal desempeño de los celestes en el Apertura 2022

Por: Gerardo Romero 22 de agosto 2022 · 16:45 hs

El guardameta mexicano y figura de la Máquina de Cruz Azul, Jesús Corona, envió un contundente mensaje como respuesta a la mala temporada que ha registrado en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX, competencia en la que su club se ubica en la penúltima posición del certamen.

El portero ofreció unas declaraciones a la prensa en las que resaltó que está trabajando arduamente para ofrecer lo mejor de sí, algo que ha realizado a lo largo de su carrera con la institución cementera.

“Ya no pasa por mí, me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo doble cesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde. Lo que sí les digo es que trato de hablar con mis compañeros, siento una gran pena, una gran impotencia, la institución no se lo merece. Lo que nos queda ahorita es callarnos y tragarnos que ustedes nos exigen”, expresó.

Estas declaraciones las realizó en medio de una ola de cuestionamientos por parte de los fanáticos, quienes le exigieron que mejoren los resultados por el esfuerzo que ellos como hinchas realizan al pagar los tickets para ver los partidos.

“Créanme, soy el primero en venir, en recapacitar a mis compañeros de seguir adelante para obtener mejores resultados”, concluyó.