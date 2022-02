Jesús Martínez cuenta la cruda verdad sobre la pasantía de JJ Macías en Europa

El directivo de Pachuca aseguró que no le fue nada bien al mexicano

Por: Gerardo Romero 03 de Febrero 2022 · 18:40 hs

El dueño del Club Pachuca, Jesús Martínez, reveló este miércoles que el delantero mexicano y miembro de las Chivas Rayadas del Guadalajara, José Juan Macías, le reconoció en privado que se adelantó en su proceso para ir a Europa, motivo por el que no tuvo el mismo rendimiento en el viejo continente y terminó regresando con el Rebaño Sagrado.

Estas declaraciones las realizó en un podcast con Raúl Orvañanos, donde Martinez Patiño habló de los mexicanos en el viejo continente, tocando el tema central de tres futbolistas: Eugenio Pizzuto, JJ Macías y Erick Gutiérrez. Con los dos primeros aceptó que se adelantaron sus procesos y pudieron seguir en sus clubes para después dar el salto a un fútbol mucho más competitivo.

"El mismo Macías, que hace poco hablé con Macías y me dijo: ‘Qué razón tenía usted, presidente, de que tenía que seguir primero que nada fogueándome y después ya irme a otro nivel de equipo”, dijo Martinez.

“Otro está muy preparado, pero se fue muy chavo. Yo le dije a su papá que no era el momento para que se fuera, pero también nosotros debemos de ser muy respetuosos, Eugenio Pizzuto, si ese muchacho se hubiera quedado con nosotros dos o tres años más”, destacó el directivo.

El Lille de Francia decidió rescindir el contrato de Pizzuto al no dar el resultado esperado, por lo que terminó uniéndose a las filas del Braga de Portugal, algo similar que le sucedió a Macías, que no pudo demostrar sus cualidades con el Getafe.

En la entrevista también aplaudió lo hecho por otros jugadores como Héctor Herrera, Hirving Lozano y Gutiérrez, quienes mejoraron su desempeño y se convirtieron en estrellas de sus respectivos clubes

“Tú ves cómo tienen manejadas sus carreras los egresados, están muy preparados y centrados Héctor Herrera, ‘Chucky’ Lozano, el 'Guti' me habló hace poco, ‘me quiero regresar’ ‘¿qué te vas a regresar? Tú no te regresas hasta que triunfes, y es el que más trabajo me ha costado, le ha costado un trabajo, pero ya lo ves que ya es titular en el PSV”, comentó.