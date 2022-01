Jonathan Dos Santos cuenta todo sobre su llegada al América

El jugador reveló que tenía otras ofertas bastante atractivas

Por: Gerardo Romero 05 de Enero 2022 · 20:07 hs

Jonathan Dos Santos finalmente está cumpliendo su sueño al jugar con las Águilas del América, equipo con el que siempre había querido jugar y ahora tendrá la oportunidad de defender sus colores durante el torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, recientemente reveló que no fue el único club que estuvo interesado en sus servicios.

Durante una entrevista para TUDN, el jugador azteca detalló que las negociaciones se dieron sin problemas por la gran disposición que había por parte de ambos lados y dio a conocer que incluso rechazó otras ofertas para llegar a las Águilas.

"Me puse feliz, dije 'hay que empezar a trabajar en ello'. Empezaron a hablar hace como un mes, se tardó bastante la verdad. Siempre hubo disposición de los dos lados, yo tenía ganas de venir aquí. Tenía otras ofertas, pero siempre quise venir acá, aquí estoy y es el sueño cumplido", expresó Dos Santos.

Asimismo, Jonathan desmintió los rumores sobre su retiro del fútbol en México, asegurando que viene con la mejor disposición de conseguir títulos y mantenerse por varios años más en las canchas.

"Me encanta tener esa presión y esas críticas. Sé que a lo mejor muchos piensan que vengo a retirarme, pero tengo mucho que dar. Vengo de demostrar que puedo estar en el club como el América. Tengo hambre de títulos y aquí se requiere eso. Me encanta que me critiquen y no confíen en mí porque yo lo voy a demostrar en la cancha. Lo voy a dar todo por el club", destacó.

Para finalizar, el hermano menor de los Dos Santos sostuvo que trabajará arduamente para ganarse la confianza del cuerpo técnico y así recibir la mayor cantidad de minutos posibles.

"Lo voy a demostrar en el campo, no les puedo decir que voy a meter 10 goles o 15 asistencias, pero vengo a ganar títulos y a dejarlo todo. Me voy a matar en el entrenamiento, ya quiero empezar. Estoy muy feliz de estar aquí y muy feliz de ser Águila y ser del nido. Es un sueño más, ojalá podamos compartir mucho momentos felices aquí en el club", sentenció.