Jordi Alba analizó su paso por el Barcelona y su balance fue positivo

El lateral español Jordi Alba analizó el momento que atraviesa en el Barcelona e hizo énfasis en su conexión con Messi, la cual comentó: "No es algo trabajado, sale sola; siempre se la intento dar, aunque los rivales nos conocen cada día más" asimismo, afirmó que: "Se han ido jugadores importantes, de los mejores del mundo, y va a costar mucho más, pero vamos a intentar recuperar ese nivel".

Por: Xavier Mejía 26 de Enero 2021 · 09:19 hs

El lateral español del FC Barcelona, Jordi Alba, habló de su conexión con el argentino Lionel Messi, en su análisis por su paso por el club catalán reconoció que esa conexión que tantos goles ha conseguido, no nació del trabajo en los entrenamientos, sino que sale de forma espontánea.

Alba sobre su conexión con Messi: "no es algo trabajado, sale sola; siempre se la intento dar, aunque los rivales nos conocen cada día más"

En comparación con el Barcelona que conquistó todos los títulos hace pocos años atrás a la actual, JordiAlba indicó: "Lo de los años anteriores no era lo normal. El Barça ha fichado gente joven que se suma a la gente que sigue en el club. Nos está costando un poco, pero estamos jugando mejor y estamos en la pelea por el título. Las sensaciones son cada vez más buenas, aunque el Atlético está muy bien".

Asimismo, aseguró que: "Estamos intentando recuperar las sensaciones. Se han ido jugadores importantes, de los mejores del mundo, y va a costar mucho más, pero con la gente joven que ha llegado y los que seguimos, vamos a intentar recuperar ese nivel para que podamos ganar títulos".

En cuanto a la conexión con Messi señaló: "No lo trabajamos. Tanto Leo como yo nos buscamos mucho. Si se la doy sé que genera peligro o marca, y siempre se la intento dar. Aunque los rivales nos conocen cada día más y ahora también intento dársela a otros compañeros. No es algo trabajado. Sale solo".

Jordi Alba explicó que: "Hago más daño cuando no se me espera, cuando aprovecho el espacio que mis compañeros generan. En el Barça es más difícil dar asistencias, porque los rivales se cierran más, pero estoy dando muchas y ojalá dé muchas más".

Jordi Alba y la Selección española

El lateral reconoció querer ir a la convocatoria de la selección española indicando que: "Quiero ir. Tengo ganas, pero el seleccionador tiene dónde elegir. Yo puedo dar mucho, pero no es mi decisión. Ojalá pueda ir, pero si no lo hago me quedaré en casa con mi familia. No puedo hacer otra cosa".

Alba admitió que: "Sé que soy uno de los jugadores más odiados del fútbol, pero es mi forma de jugar. Eso me ha llevado a dónde estoy ahora. Pero fuera soy una persona humilde y lo valoro todo. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi persona. Aunque jugando sé que soy muy pesado y entiendo que me odien".

Con respecto a su futuro indicó que: "Aún puedo dar mucho más en mi club. Trabajo con la misma ilusión que cuando debuté en Primera División con el Valencia a los 20 años y ojalá pueda estar muchos años más en la élite. Me cuido muchísimo".

Finalmente, Jordi alba indicó sobre la posible salida de Messi del azulgrana que: "Una vez empezada la campaña no hemos hablado de eso. Es un chico muy humilde y me ha ayudado mucho. Soy mejor y rindo más con él en mi equipo y ojalá siga muchos años más en el Barcelona, sería lo mejor para todos. Es fundamental para todos los compañeros. Tengo la esperanza de que siga. Para el Barça sería bueno".