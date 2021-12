Jorge Valdano arremete contra el VAR y regresa las críticas del sistema

El exfutbolista aseguró que el video arbitraje terminará por deformar el fútbol

Por: Gerardo Romero 05 de Diciembre 2021 · 20:27 hs

El exfutbolista y exentrenador, Jorge Valdano, arremetió fuertemente contra el VAR al considerar que esta herramienta se convertirá en “el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol”.

“El futbol tiene 150 años, ha captado la atención del mundo entero y no veo la necesidad de invadirlo con modificaciones reglamentarias como los cinco cambios, con teorías para mejorarlo, como sacar los fueras de banda con el pie, o con la invasión del VAR que le quita ritmo al juego y terminan deformándolo. Hablamos como si fuera un juego nuevo que acaba de aparecer y le estemos buscando el contenido”, explicó Valdano en una rueda de prensa.

E histórico jugador argentino ofreció estas palabras en una conferencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre su trayectoria en el ámbito del deporte y la gestión deportiva, esto durante el ciclo de conferencias sobre gestión y periodismo deportivo del Foro CEU Empresa para los alumnos de comunicación, deporte y dirección y gestión de empresas de la universidad.

Valdano también destacó que con el VAR el elemento de la justicia es incontestable, pero apuntó que con esta herramienta “las injusticias se hacen más grandes y uno termina creyendo que hay una conspiración contra su equipo”.

Además de esto, el exfutbolista resaltó que cada vez es más importante que llegue al fútbol gente académicamente preparada, debido a que el deporte ha movilizado la industria del ocio y ahora existe una necesidad de que los jóvenes no dejen de consumir fútbol.

“Confunden el futbol con el entretenimiento y eso es un error de marca mayor. El futbol no es entretenimiento, es emoción. Es entretenimiento más sentimiento. Hay una secuencia natural de padres a hijos cuando uno se hace de un equipo, uno se adhiere al equipo de su comunidad. Que los estudiantes de periodismo no se olviden que cuando hablan de futbol hablan de emociones y eso no tiene competencia”, explicó.

Para finalizar, consideró que el fútbol sudamericano está perdiendo nivel en comparación con las naciones de Europa. “Da la sensación de que cada vez están más lejos y nos va a costar acercarnos al futbol europeo, también por la diferencia económica”.

“Se está perdiendo la calle. En España se trabaja de una manera excelente con los chicos jóvenes, pero en Sudamérica no han sabido juntar el escenario de la calle con la formación académica”, concluyó.