Jorge Valdano está convencido de la llegada de Gallardo a Europa

El ex jugador del Real Madrid y campeón del Mundo con Argentina, se desarmó de elogios para con el entrenador de River Plate.

Por: Mauro Palacios 20 de julio 2022 · 11:40 hs

Desde hace años, los elogios para con Marcelo Gallardo llegan en tomos, por su conducción, sus entrenamientos, conductas, exigencias, no es una novedad, y quién ahora sumó un fascículo más es Jorge Valdano.

“Gallardo es un grande, es capaz de estar ocho años en un club tan exigente como River desde el juego y resultados. En rueda de prensa mantiene un equilibrio sorprendente y admirable. Tiene un control emocional tremendo, que lo perdió en el último partido, pero se escapó de su personalidad”.

“Gallardo está preparado para Europa, para cualquier desafío. Lo creo yo que soy argentino y tengo sobre información de lo que hace, pero los directores deportivos de Europa no son argentinos”.

“Me queda muy lejos, prácticamente no veo a River, más que en algún partido de Copa Libertadores. La Liga Argentina no se ve en España, es dramático. No hay manera de publicitar un campeonato sacándolo de la televisión”.