Juan Carlos Osorio se encara con la directiva del América de Cali

El técnico colombiano no se quedó callado tras las acusaciones del jefe mayor de los escarlatas

Por: Alejandro Liporacci 03 de junio 2022 · 07:36 hs

Unos meses después de haberse marchado del América de Cali, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, sigue defendiendo su trabajo al frente del equipo escarlata, y se volvió a defender de las acusaciones dadas por el presidente del club, Tulio Gómez.

"Yo tenia mucha ilusión con la llegada de Osorio, que íbamos a dar un salto de calidad, pero esa apúntemela a mí, fue un fracaso. La verdad es que Osorio escogió jugadores muy malos, chupadores, jugadores que se quisieron congraciar con el técnico. No entrar a los octogonales fue un fracaso, nos deja de entrar mucha plata", aseguró el directivo del América.

"A mí me parece, para empezar, que es un tema superado de parte mía. Ya que me lo preguntan, cuando a nosotros nos tocó elegir se nos dijo este es el presupuesto que hay, muy diferente a lo que él me propuso cuando vino a convencerme de que me debía ir a trabajar para su club, estando allá la realidad era otra. Nosotros elegimos jugadores de acuerdo a ese presupuesto", expresó Osorio.

"Que yo escogí jugadores malos, muy debatible. Yo escogí bajo un presupuesto. Que él continúe con esa situación, queriendo a través mío justificar todas las malas decisiones y sus equivocaciones, pues está bien", continuó.

"El señor dueño todavía quiere seguir sustentando los desaciertos en nosotros y en mí concretamente. Eso para mí ya pasó de moda", añadió