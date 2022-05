Juan Carlos Osorio sorprendió a México y Colombia con fuertes revelaciones

El técnico colombiano sorprendió a todos con sus palabras sobre la selección mexicana

Por: Alejandro Liporacci 28 de mayo 2022 · 10:51 hs

Juan Carlos Osorio no tuvo el mejor paso por la Selección Mexicana hace un par de años, a pesar de su clasificación y posterior participación en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador fue duramente criticado a lo largo de su proceso incluso si sus resultados eran buenos.

Sin embargo a pesar de toda la polémica que generó su salida del ,'Tri', Osorio aseguró en una reciente entrevista haber "cometido un error" tras marcharse de la selección mexicana.

“Fue mi error más grande. En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano es un orgullo. Hay tres países a los que estoy muy agradecido, Colombia, porque es mi país; Estados Unidos, porque ahí estudié y comencé a trabajar y generar ingresos, y México, que me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo”, expresó el colombiano.

“Cuando vencimos a Alemania, después, enfrentamos a Brasil, los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creí en la Federación de Colombia; después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México donde estaba teniendo una muy buena carrera en el futbol y con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados”, señaló.

“Mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo sobre Alemania me ofrecieron otros cuatro años; yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera”, agregó el técnico colombiano.