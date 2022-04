Juan Reynoso deja su continuidad en manos de la directiva del Cruz Azul

El técnico del Cruz Azul aseguró que si debe irse dará un paso al costado en el club

Por: Redacción Pasión Fútbol 25 de Abril 2022 · 13:07 hs

Luego de la sorpresiva derrota este domingo del Cruz Azul por 0-1 ante el Atlético San Luis en el Estadio Azteca, el técnico peruano Juan Reynoso tomó la palabra para defender el juego de los suyos y afirmar que daría un paso al costado si así lo decide la directiva.

"Lo tenemos clarísimo y no nos asusta, si yo viera un equipo indolente, quiero tanto a esta institución que yo diría 'pues no estoy aportando', pero eso no lo veo en el día con día, en los partidos oficiales, veo la respuesta de los chicos... Lo otro siempre va a depender de la directiva. En mi caso, quiero tanto a esta institución que si veo que soy un problema, no necesito que me corran, por esa parte no se preocupen", aseguró el peruano.

"Quiero mucho a este club, sé que lo vamos a revertir porque en los momentos difíciles los chicos han puesto el pecho. Hoy vi un equipo entregado por esa prisa, no vi ningún indolente, ese es el sello de lo que queremos", continuó.

"Si vemos a ciencia cierta lo que sucedió en los 90 minutos el volumen, el peso y el trámite los ideamos nosotros, pocas veces lo he visto a San Luis tan metido atrás y tan poco propositivo. Eso tiene algún mérito, que no lo hayamos reflejado en el resultado también es verdad", afirmó Reynoso.

"Sin dramatizar. Son los partidos que todos queremos ganar, para nosotros es importante ganarle al América y para ellos también, esa parte no me preocupa. Por fin vamos a tener una semana larga, que no habíamos tenido", agregó el técnico de cara al juego contra el América.