Juanfer Quintero y una declaración desgarradora

El colombiano tuvo molestias en el entrenamiento de ayer, no viajó a Córdoba para el partido ante el Talleres de Caixinha y tiene los resultados.

Por: Mauro Palacios 20 de Abril 2022 · 13:24 hs

Juan Fernando Quintero tuvo que ser dado de baja en River a último momento para la visita de esta tarde a Talleres luego de que ayer sufriera una lesión muscular en el entrenamiento.

El colombiano, se realizó este mediodía estudios trás sufrir un "pinchazo" en el día de ayer. Luego dialogó con la prensa.

"Estoy bien, esperemos a ver qué me dice el médico pero estoy bien. Yo creo que algo es, porque sentí eso pero es parte del fútbol. El dictamen médico ya me lo pasarán y veremos".

"No me da bronca, es parte del fútbol y lo más importante es recuperarme. Yo me venía sintiendo bien".

Juanfer reconoció, "River siempre debe estar a la altura de todo y estoy muy contento porque venimos con ritmo, el equipo viene bien, ganando y eso es lo más importante".

"la exigencia es todos los días y hay que estar a la altura de todas las circunstancias en River".