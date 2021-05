Juega de 4, Boca lo dejó libre y ahora brilla en Italia y fue convocado a la Selección de Argentina

Conoce al jugador que Boca dejó ir libre y que ahora por su nivel en Italia fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección de su país.

Por: Redacción Pasión Fútbol 17 de Mayo 2021 · 22:37 hs

Con tan solo 23 años, Nahuel Molina Lucero tiene una dilataada trayectoria y experiencia y debido a su actual nivel en el Udinese acaba de ser convocado por el director técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni.

Nahuel comenzó su carrera en primera división en Boca Juniors, en la temporada 2016 y llegó a disputar 8 partidos en los Xeneizes.

Como es común con las jóvenes figuras, fue cedido a préstamo para ganar experiencia y así fue que se desempeñó en Defensa y Justicia primero y en Rosario Centra después.

Al retornar del conjunto canalla, se produjo una diferencia con Boca Juniors y se decidió no firmar su contrato debido a las elevadas exigencias del representante Leo Rodríguez, por lo que Molina quedó libre y partió al fútbol italiano.

Nahuel Molina Lucero, el 4 que Boca dejó ir

Y tras una temporada brillante en el Calcio, ahora es reconocido nada menos que por el director técnico del Seleccionado Nacional de Argentina, Lionel Scaloni, quien o convocó para ser parte del plantel que continuará la disputa para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Pero eso no es todo. Ya son varios los equipos de la Serie A que se han fijado en su nivel y lo quieren en sus filas, por lo que el Udinese le puso precio: quien quiera a Nahuel Molina Lucero tendrá que desembolsar nada menos que 25 millones de euros.

Con marca y proyección, Nahuel tiene un gran futuro por delante, y seguramente será contratado por algún grande de Europa a la brevedad.

Todo esto sucede cuando Boca Juniors se quedará sin lateral derecho, ya que tanto Buffarini como Jara terminan sus contratos el próximo mes y no serán renovados, mientras que Capaldo, forzado a ocupar una posición que no siente y que no es la natural de él, ha quedado relegado en los útlimos partidos.