Jugador de Perú recibió amenazas tras fallar penal ante Argentina

El mediocampista Yoshimar Yotún reveló los mensajes de odio en su contra

Por: Gerardo Romero 18 de Octubre 2021 · 18:05 hs

El mediocampista de la Máquina de Cruz Azul, Yoshimar Yotún, relató que está viviendo un complicado momento con la selección nacional de Perú, el cual surgió cuando falló el penal que le daba el empate a los incas durante la jornada 12 de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Qatar 2022 ante el combinado nacional de Argentina.

Durante una entrevista para el medio peruano 'El Líbero TV', el también jugador de la Máquina de Cruz Azul reveló que tras este fallo ha recibido innumerables mensajes de odio y amenazas que atentan contra su vida por parte de los fanáticos incas.

"Las críticas siempre van a estar; ya filtrar y atacar, algo muy personal, y escribirme al WhatsApp ya es algo exagerado…y no sé quién filtró. Creo que he borrado 300 mensajes; como peruano me siento mal que otro peruano me trate así…es injusto", expresó.

A pesar de este hecho, Yotún detalló que recibió el apoyo del cuadro mexicano por el complicado momento que vive con el combinado sudamericano, hecho que puede ocurrirle a cualquier jugador del mundo.

Todavía se desconoce si estas amenazas puedan representar un verdadero problema para el jugador o si simplemente son una muestra de los fanáticos para expresar su rabia por la derrota ante Argentina.