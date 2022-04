Jugador del Manchester United se retira con 23 años: "Si seguía, me iba a costar hasta caminar

El arquero Paul Woolston se ha visto obligado a “colgar los botines” tras mas de un año entrenándose con dolor y dos cirugías de cadera.

Por: Facundo Agudo 05 de Abril 2022 · 12:48 hs

Paul Woolston ha lo bueno y lo malo del futbol, el joven nació en la cantera del Newcastle y logro ser internacional con el sub-17 y sub-18 de Inglaterra y tras sus buenas actuaciones fue fichado por el Manchester United en el año 2018.

A pesar de esto a los 23 años se ha visto obligado a “colgar los botines”, los médicos dictaminaron que, si seguía jugando dos años más, cambiara rotundamente su forma de vida "Los especialistas me dijeron que, si seguía dos años más, mi forma de vida pasaría a ser completamente diferente. Me iba a costar hasta caminar", reconoce a la 'BBC'.

El jugador llevaba 14 meses entrenándose con dolores y fue sometido a dos cirugías de cadera, tras esto Paul Woolston ha dicho basta: "No dormía, no comía, no quería salir de la cama". De haber seguido su futuro sería devastador: "Me habrían tenido que hacer un remplazo total de cadera con 25 años y, a partir de ahí, el camino es largo. No quería tener hijos en un futuro y verme obligado a decirles: 'Lo siento, no puedo hacer esto o lo otro porque me destrocé la cadera".

Woolston no caía en si de retirarse tan joven: "No puedo ser yo", se repetía una y otra vez. "Me preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me han impedido perseguir mis sueños? Estaba justo al comienzo de mi carrera".