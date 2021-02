Jugadores de la Liga MX piden investigar presuntos actos racistas

El incidente entre jugadores de Atlético de San Luis y Félix Torres de Santos despertó reacciones en el medio del futbol mexicano, quienes piden se investigue a fondo

Por: ESPN 20 de Febrero 2021 · 16:23 hs

Diversas voces de la Liga MX se han unido en respaldo al jugador de Santos, Félix Torres, quien en el encuentro en contra del Atlético de San Luis celebrado en el Estadio Alfonso Lastras mencionó que recibió gritos y ofensas racistas.

El centrocampista del América, Pedro Aquino, aseguró que es orgulloso del tono de su piel y pidió a la Federación Mexicana de Futbol actuar ante el episodio vivido el jueves por la noche.

“No hemos tenido oportunidad de conversar en el vestidor sobre dicho tema, también me siento yo, estoy feliz por mi color, me siento muy contento de haber nacido de este color. La Federación debe tomar cartas en el asunto”, mencionó el futbolista peruano.

Por su parte, el elemento de León, David Ramírez, dejó en claro que el tema racial debe tener un punto final y no puede ser tolerado dentro del futbol.

“Como lo mencionas creo que es algo que se debe determinar ya, eso es lo que no debemos tolerar más, todos somos iguales, eso es lo que debemos de trabajar porque somos alguien que las personas te ven en la televisión y es algo que debemos de dar por terminado ya”, aseveró.

Ramírez pidió a los jugadores “unirnos en ese aspecto para que nosotros seamos un ejemplo para la gente. Yo creo que el mensaje que tenemos que mandar es el de unirnos y dar por terminado ese tipo de racismo que hay dentro del fútbol se debe de dar por terminado”, declaró.

El futbolista sudamericano Milton Caraglio expresó que en todos los ámbitos de la sociedad se debe tomar consciencia sobre lo que ocurre en este tema de discriminación.

"Lamentable, hay que tomar consciencia. Esto no es del partido de ayer, hubo varios episodios que pasó en el futbol. Hay que tomar consciencia, hay que respetar a todos por igual. Y nada, más que nada eso tener humildad y respeto que se merece cada una de las personas, tanto en el futbol, como en todos lados de la vida", expuso.

El cuadro de Torreón también tuvo su postura sobre lo acontecido y dejó en claro que estos episodios dañan la imagen del balompié de Primera División en el país.

“Lo sucedido representa un daño sumamente grave para nuestro jugador, nuestra institución, Liga e industria. Esperamos que el análisis exhaustivo por parte de la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Futbol llegue a las últimas consecuencias, para asegurarnos que esto no vuelva a suceder y quede erradicado de nuestro futbol”, reza el texto.

El que también alzo la voz, pero en contra de la homofobia fue el cancerbero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien en diversas ocasiones ha externado su apoyo a la comunidad LGBTTIQ y en el día “Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol” posó junto a una pizarra donde se pide poner fin a la discriminación contra las personas con preferencias sexuales diferentes.

El racismo está en todas partes: Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos, elemento del Galaxy de Los Ángeles, lamentó que haya actos de racismo dentro del futbol y dijo sentir tristeza por lo acontecido en el cotejo entre Atlético de San Luis y Santos.

"Hay que ser conscientes de que todos somos iguales independientemente del color, la raza, es una tristeza que en estos tiempos sigamos viviendo este tipo de cosas, me da tristeza por el jugador de Santos, sé que es difícil, ojalá que esto se acabe pronto", expresó en entrevista para ESPN.

Dos Santos dijo que en la MLS no le ha tocado vivir algo relacionado con el racismo, lo cual si pasó en España, y desde su punto de vista en la Liga MX ha faltado trabajar más en ese tema.

"Por lo que he vivido en la MLS, la gente es muy respetuosa en ese sentido, sabemos el racismo está por todas partes, especialmente en Estados Unidos, pero lo que es la Liga nunca he recibido ningún insulto de ningún jugador, de ningún aficionado.

"Tenemos la gran suerte de que el racismo aquí se está acabando, no digo que ya se ha acabado, pero la mayor parte, por ejemplo la mayor parte de las Ligas, a la Liga Mexicana le ha faltado trabajar un poquito más de eso porque nunca lo he vivido aquí, en España sí me tocó vivirlo muchas veces, pero ojalá la gente aprenda", agregó.