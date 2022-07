Jugadores mexicanos interceden para lograr el regreso de chicharito a la selección

Uno de ellos es el futbolista del PSV y se está encargando de que su compañero de selección pueda estar presente en Qatar para jugar su cuarta Copa del Mundo.

Mucho se ha discutido sobre si el mexicano Javier “Chicharito” Hernández tiene cabida o no en la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Sostuvo dos charlas con Gerardo “Tata” Martino, ambas no habrían llegado a buen puerto para el futbolista de Los Ángeles Galaxy.

Uno de los jugadores que, enterado de esto, se puso como meta hacer todo lo posible para que Chicharito Hernández regrese a la selección mexicana, es el nacido en los Tuzos de Pachuca, Erick Gutiérrez.

En una charla con W Radio, el futbolista del PSV reveló que le gustaría que Chicharito Hernández disputara su cuarta Copa del Mundo. "Me encantaría que Chicharito fuera al Mundial sabemos lo que representa, pero esa decisión ya no depende de mí".

"Es un golpe duro para todos, nos duele que no hayan pasado a los Olímpicos y al Mundial, hay presión para todos. Nosotros queremos hacer historia en Qatar, podemos darle la vuelta a la hoja".

"Yo no me siento seguro en la lista del mundial, por eso he decidido quedarme aquí, para tener minutos".