Julián Álvarez tiene su mural, en defensa de los gatos

El Araña ya es furor en Inglaterra, debutó oficialmente en el Manchester City y por dejar tendido en el piso a un rival, fue homenajeado con un mural y con una canción.

Por: Mauro Palacios 09 de agosto 2022 · 11:27 hs

Un mural y canción para Julián Álvarez en su debut en la Premier League. Este domingo, Manchester City venció 2-0 al West Ham con un doblete de Erling Haaland por la primera fecha de la Premier League.

El delantero ex River Plate tuvo su estreno oficial con los colores del City y protagonizó un curioso momento, al rematar al arco le pegó un pelotazo en el rostro a Kurt Zouma, lo que provocó el ingenio de los aficionados.

Nos remontamos al 6 de febrero de este año, cuando apareció en las redes un video del zaguero francés en el que persigue a uno de sus gatos, le tira cosas y hasta llega a patearlo en la cocina de su casa. Detrás, se escuchan las risas de su hermano Yoan, quien grabó todo.

Rápidamente, la filmación se viralizó en todas las redes sociales y, según la fiscal Hazel Stevens, se registró "un aumento de personas que golpeaban gatos y publicaban las imágenes en diversas redes" tras el hecho.

Tras esto, los dos gatos fueron puestos bajo la custodia de la organización de defensa de los animales Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals y tanto Zouma como su hermano fueron procesados.

Es por esto que no sólo le hicieron un mural a Julián Álvarez para agradecerle el pelotazo en defensa de los gatos, sino que además los fanáticos celestes que siguieron a su equipo hasta el Estadio Boleyn Ground le cantaron al instante a Zouma: "That’s How Your Cat Feels". Es decir, "Así es como se siente tu gato".

Poco después, la institución decidió finalmente multarlo con 300 mil dólares, al mismo tiempo en que la marca Adidas rompió su contrato de patrocinio con él.

Zouma se declaró culpable el 24 de mayo y manifestó su arrepentimiento: "Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo".