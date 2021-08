Juventus ya busca reemplazo para Cristiano Ronaldo

Tras la salida del astro portugués la Juventus comienza a barajar nombres para su reemplazo, hay un argentino, un madridista y tres promesas en carpeta.

Por: Facundo Agudo 27 de Agosto 2021 · 14:59 hs

Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante”. Estas fueron la palabra de Allegri, DT de la Juve para dar por sentada la salida de Ronaldo del club italiano.

Tras la salida de CR7, la Juventus puso la mira en Mauro Icardi el delantero argentino que milita en el PSG, una negociación difícil ya que desde Paris no quiere desprenderse del delantero. Otro de los delanteros apuntados, es un joven ex Juventus, Moise Kean, el delantero de 21 años se desempeña en el Everton y viene de jugar una temporada en el PSG donde marco 17 tantos.

Tampoco hay que descartar los nombres de Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori, futbolistas del Sassuolo. El primero tiene 22 años y viene de marcar 12 goles y dar dos asistencias en 29 presentaciones en la pasada temporada. El segundo, de 21 años y flamante campeón de la Eurocopa con la Azzurra, convirtió 6 tantos y dio 3 habilitaciones en 28 juegos.

Y por el ultimo el apuntando máximo es el galatico, Eden Hazard, el belga que no esta pasando por un gran momento en su carrera podría llegar a la Juventus en caso de darse la hipotética llegada de Mbappé al Real Madrid. Massimiliano Allegri actualmente cuenta con diversas opciones en la ofensiva pese a la marcha de Cristiano Ronaldo. Dentro de su plantel se encuentran Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Álvaro Morata y Kaio Jorge, quien llegó durante este mercado de pases proveniente del Santos de Brasil.