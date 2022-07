Kanté y Loftus- Cheek: Fuera del Chelsea para la gira de pretemporada

Kanté y Loftus – Cheek jugadores claves para el Chelsea no estarán presentes en la gira por los Estados Unidos, ya que no cuentan con la pauta completa de vacunación contra el Covid-19.

Por: Facundo Agudo 09 de julio 2022 · 13:14 hs

El Chelsea ya reunió a todos sus jugadores para iniciar la preparación de cara a la próxima temporada. Por este motivo el equipo de Londres viajará a los Estados Unidos para realizar una gira de pretemporada, a pesar de esto el Chelsea perderá a dos jugadores claves para esta gira.

La gran sorpresa es que Kanté y Loftus – Cheek no están en la convocatoria para esta gira por el norte de américa, el motivo es porque ambos jugadores no tienen el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo y por las normas que establece Estados Unidos no puede ingresar al país.

Esta información fue confirmada por el Chelsea de forma oficial a través de sus redes sociales y además también informaron la lista de 29 jugadores estarán presentes en esta pretemporada, donde se enfrentarán al América de México, Charlotte y Arsenal.

Los dos jugadores que sorpresivamente si incluyen esta lista, son Marcos Alonso y César Azpilicueta, ambos jugadores son pretendidos por el Barcelona, pero a pesar de esto Thomas Tuchel los tiene en cuenta para la próxima temporada, por este motivo viajaron con sus compañeros hacia Los Ángeles.

El primer partido de esta gira será el 16 de julio ante el América en el Allegiant Stadium, luego el 20 se medirán ante el Charlotte FC en el Bank of America Stadium y la gira terminará en Orlando donde el 23 se medirán ante el Arsenal.