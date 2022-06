Kepa y una importante petición al Chelsea

El joven portero español analizó su paso por el equipo inglés en una reciente entrevista

Por: Alejandro Liporacci 24 de junio 2022 · 22:52 hs

El joven arquero vasco y que ha representado a la Selección de España, permitió una reciente entrevista al Diario Marca, repasando su momento con el conjunto del Chelsea, y afirmando su deseo de tener más minutos.

El portero español llegó al club londinense como uno de los fichajes más costosos tanto en el equipo como en la Premier League. Sin embargo, se va visto relegado al banco de suplentes con la llegada de Edouard Mendy al pórtico blue.

KEPA EN BUSCA DE MINUTOS

"Al final, el que decide es el entrenador. Lo que le tienes que dar son los máximos motivos posibles para que te elija a ti. A mí me gusta entrenar, esforzarme al máximo en cada sesión, cuidarme y estar listo para cuando el entrenador me reclame", señaló.

"Veníamos de un juego no tan elaborado [con Lampard], no teníamos que sacar el balón desde atrás, un juego menos planificado, más a la libre expresión del jugador, de ida y vuelta y menos control. Con Tuchel hemos vuelto al control. Es verdad que en Premier no estuvimos cerca de los dos de arriba, pero en los demás torneos hemos sido muy competitivos", expresó.

"Ahora mismo soy jugador del Chelsea, pero lo que tengo claro es que quiero jugar más, porque vengo de un año o dos donde, cuando he jugado, he tenido un gran rendimiento", agregó.