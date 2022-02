Klopp lleno de elogios a Luis Diaz

Luis Diaz llego al Liverpool y vive sus mejores días como futbolistas, el colombiano se ha ganado a la afición del Liverpool y a su entrenador rápidamente.

Por: Facundo Agudo 10 de Febrero 2022 · 15:29 hs

En conferencia de prensa, Klopp demostró su felicidad con el exjugador del Porto. “Es un tipo muy agradable. Me gustó mucho su aporte cuando entró (ante Cardiff el domingo) y ahí vamos. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento normal y creo que lo disfrutó mucho. No estoy seguro si viste las fotos, pero ayer tuvimos una sesión de rondo más larga y no estoy seguro si alguna vez vi a alguien sonreír constantemente, durante el rondo como lo hizo él. Lo disfrutó y así el resto de la sesión, todo va bien”.

Luego de estas lindas palabas, Klopp añadió una linda anécdota sobre la diferencia de idioma entre él y el colombiano “No pasamos todo el tiempo juntos. Fueron cuatro sesiones de entrenamiento y ese tipo de cosas; y obviamente tuvimos una conversación más larga con Pep Lijnders, que también habla portugués y español y pudimos tener una conversación adecuada”.