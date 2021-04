Koeman 'estrena' once ante el Real Madrid

Nunca hasta ahora había alineado este equipo en la temporada. Ha tardado 45 partidos para poder poner estos once jugadores en el campo y además coincidiendo con un Clásico.

Por: Xavier Mejía 10 de Abril 2021 · 15:42 hs

En los manuales del entrenador se suele coincidir que en los partidos claves de la temporada es preferible apostar por un once reconocible y que haya mostrado en el pasado su capacidad de competir y jugar al más alto nivel. Sin embargo, Ronald Koeman ha hecho oídos sordos a esta teoría: esta noche pondrá en el campo un equipo que hasta ahora todavía no ha había jugado un partido juntos. El once que saltará en el estadio Di Stefano se estrena esta temporada, con el ‘handicap’ añadido que lo hace ante un rival de la entidad del Real Madrid y además a domicilio, y en un momento vital de la temporada, ya que está en juego, nada más y nada menos, que el liderato en LaLiga.

Lo cierto es que las lesiones y los cambios de pizarra han sido decisivos para impedir a Koeman repetir en más ocasiones este equipo, que a priori cuenta con muchos elementos para transmitir garantías al aficionado. De hecho, ha tardado la friolera de 45 partidos para alinear este once.

La gran novedad es la presencia del central uruguayo Ronald Araújo, que ha estado entre lesiones y recaídas dos meses de baja. A Araújo le acompañará Óscar Mingueza y Clement Lenglet en defensa, una línea de tres centrales que se estrenan juntos por primera vez esta temporada.

El resto del equipo ya es mucho más reconocible, ya que, desde que Koeman ha apostado por un dibujo con tres centrales, se ha venido repitiendo, con la única salvedad que ahora De Jong jugará en el mediocampo y no en defensa: Ter Stegen bajo los palos, Dest y Alba en las bandas, en la medular Sergio Busquets y Pedri, y en ataque Leo Messi y Ousmane Dembélé.

Información tomada de AS