Koeman se siente seguro que permanecerá más tiempo en el Barça

El entrenador técnico del FC Barcelona, el neerlandés, Ronald Koeman, aseguró que “el presidente me transmitió su confianza y no me ha dicho lo contrario”. Además, manifestó que: “Me veo como entrenador del Barça la próxima temporada”.

Por: Xavier Mejía 24 de Abril 2021 · 18:38 hs

Tras la previa del partido por LaLigaSantander entre el FC Barcelona y Villarreal, encuentro que se disputará el día de mañana en el Estadiode la Cerámica, el entrenador neerlandés RonaldKoeman indicó que:

“Como he dicho antes, el presidente siempre desde el primer día me ha demostrado su apoyo y confianza, y hasta que no hable lo contrario sigue diciendo esto, entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada, y además tengo contrato, si no es así tendremos que hablar”.

En cuanto a los futbolistas que se encuentran disponibles para enfrentar al Villarreal, Koeman indicó que: “Todos pueden salir desde el inicio”, y sobre Dembélé, que entró de nuevo en la lista, manifestó que:

“Es un jugador importante para nosotros porque es diferente a los demás que tenemos arriba. Tiene mucha profundidad y es capaz de jugar uno contra uno, de driblar, chuta con las dos piernas... y es importante porque ha dado bastantes cosas esta temporada al equipo”.

Asimismo, RonaldKoeman volvió a ser crítico con los horarios al asegurar que “ya he dicho varias veces que hay partidos y horarios que nos permiten muy poco descanso. Son partidos muy tarde y a pesar de que el otro día jugamos en casa hay que aceptarlo porque no he visto ningún cambio a pesar de nuestras críticas. Es así y hay que aceptarlo, recuperarnos y jugar”.

Asimismo, RonaldKoeman al hacer referencia a la Superliga, explicó que: "Hay cosas más importantes que las amenazas de la UEFA", en concreto de su presidente AleksanderCeferin, quien dijo que si el FC Barcelona y el RealMadrid siguen diciendo que pertenecen a la SuperligaEuropea entonces no podrán jugar la LigadeCampeones.

Además, consideró que "estas posibles sanciones" no harán "cambiar mucho" temas como la renovación de Leo Messi o los fichajes de cara a la próxima temporada.