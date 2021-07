¿Kroos ya tiene fecha para su retiro?

El jugador alemán reveló el año en que dejará de formar parte del Real Madrid

Por: Gerardo Romero 04 de Julio 2021 · 11:24 hs

Toni Kroos sorprendió al mundo del fútbol con su reciente anuncio sobre su decisión de abandonar la selección de Alemania para enfocarse plenamente en el Real Madrid. Sin embargo, este sábado dio unas declaraciones aún más sorprendentes.

Durante una entrevista para el diario Bild, el alemán anunció que su último equipo como jugador profesional será el club blanco, lo que da a entender que se retirará tras finalizar su contrato en España.

“¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años. Tengo que decidir si renovar o no por una temporada o dos. Eso todavía está en el aire, pero estoy absolutamente seguro de que me retiraré en el Real Madrid”, expresó Kroos.

“La decisión de dejar la selección después de la Eurocopa ya la había tomado hace tiempo. Tenía claro que no iba a estar disponible en el Mundial de Catar. No quiero acusar a todos, porque hay muchos 'fans' que me aprecian, pero en ocasiones he tenido la sensación de que algunos no apreciaban lo que hice en mis 11 años con Alemania. En España, es diferente. Todo el mundo me da las gracias desde mi primer partido en los últimos siete años", detalló el centrocampista al ser cuestionado sobre su salida de los teutones.

Para finalizar, Kroos resaltó que pudieron llegar mucho más lejos en la competencia continental, aunque lastimosamente resultaron eliminados en los octavos de final en un partido bastante complicado.

"Podríamos haber hecho mucho más, haber ganado a Inglaterra. Si miras el cuadro, la final era posible. Teníamos calidad para ser campeones. Han intentado todo", comentó el mediocampista quien en 2018 quería dejar el combinado teutón una vez concluido el Mundial, pero su hijo León y Joachim Low lo convencieron de quedarse hasta ahora.