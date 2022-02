Kun Agüero advierte a Julián Álvarez y su futuro en el City

El ex delantero argentino advirtió a Julián Álvarez por su llegada al Manchester City de Guardiola

07 de Febrero 2022

El ya retirado ex futbolista Sergio 'Kun' Agüero analizó la llegada de su compatriota al Manchester City de Pep Guardiola y aseguró que le será difícil adaptarse al juego de su nuevo entrenador. Sin embargo el ex delantero no dudó en alabar la calidad del nuevo jugador citizen.

"Esperamos a Julián Álvarez en el Manchester City para el mes de junio", señaló el técnico Pep Guardiola en una reciente rueda de prensa, pero tal expectativa no termina de convencer al 'Kun': "No sé dónde podría encajar en el City". "Julián Álvarez es muy bueno en serio. Me llevo bien con él desde la etapa en la selección. Siempre me preguntó cosas como delantero y le dí mi experiencia", destacó el argentino a través de su famosa cuenta de Twitch.

"Habría que ver de qué lo van a usar en Manchester. No sé si se va a acostumbrar a ser un nueve. Es un delantero libre, como media punta. El tema es que Pep no usa delanteros. No sé dónde encajaría en el City", señaló el considerado una de las leyendas en su historia que tiene el conjunto citizen.

Agüero recalcó que se le hace complicado darle una posición a Álvarez dentro de este Manchester City: "Pep no va a jugar con dos puntas, la verdad no sé en dónde va a jugar. Además el City tiene mucho recambio". En el Etihad Stadium esperan la incorporación del delantero para el próximo mes de junio cuando culmine su cesión con River Plate tras el acuerdo con los ingleses.