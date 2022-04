Kylian Mbappé desquicia a la afición del Real Madrid

El delantero francés sigue con un discurso difuso con relación a su futuro inmediato

Por: Alejandro Liporacci 04 de Abril 2022 · 16:24 hs

En la mente de los aficionados de Real Madrid a pesar de que equipo todavía se juega dos títulos en la temporada, mantiene presentó la posibilidad de poder contar el siguiente año con la figura del francés Kylian Mbappé. Un fichaje que parece estar destinado concretarse.

La novela con el futuro del delantero de la Selección Francesa se mantiene y continúa, el jugador perteneciente a la disciplina del PSG aseguró que todavía no ha tomado una decisión con respecto a su futuro y no descartaría una estadía en París.

"Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda", declaró el atacante francés.

“No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde”, continuó expresando el atacante parisino que está llamado a marcar una época en el fútbol.

Con respecto a su posible renovación con el PSG le preguntaron acerca de ello y no dudo en responder que: "Sí, por supuesto". Declaración que que ha sembrado las dudas entre los aficionados de la casa blanca.