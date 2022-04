La Barra amenaza con Balas para todos

Esta situación se vive en Racing Club de Argentina, mientras el equipo es una máquina, apareció este elemento colgado en la puerta del estadio.

Por: Mauro Palacios 20 de Abril 2022 · 10:52 hs

El sábado a la madrugada los aficionados de Racing de verdad se iban a dormir soñando con sumar un nuevo triunfo, en la previa del hito conseguido con el 1 a 0 frente a Unión, otros que dicen ser hinchas de Racing pero que viven de negocios que hacen en el club.

Pretenden recuperar a sangre y fuego la barra perdida el año pasado. Y para eso dejaron en claro sus intenciones con una bandera que colgaron en el ingreso al estadio y fue advertida por empleados del club que la hicieron descolgar.

El trapo decía lo siguiente: “Ni ortivas ni multicamisetas. Nosotros somos Racing. Si no entramos, hay balas para todos”. Y llevaba la firma de LBDNR, que no es otra cosa que La banda del Negro Ramos, un desprendimiento de la antigua Guardia Imperial que pugna por el retorno.

“Agarramos hace cuatro meses. Mi tío es el uno (por Josi) y abajo estamos dos. Yo y un chabón que es un asesino famoso, el Majin Buu. Echamos a muchos, palo y palo a los de Corina que no se querían ir y trajimos a este chabón repicante. Ya armamos una gran banda, al principio éramos 40 chabones y hoy somos más de 300. Además tuvimos la bendición del Huevo y el Paragua (los ex líderes Raúl Escobar y Medina Lopetegui). El Huevo me regaló su cadena y me dijo ‘ahora tenés que estar vos, sino esto se va a la B’. Y ahí arrancamos”. Así relató Facundo Repetto, cómo habían ganado terreno con la barra.

La noche terminó en paz pero apareció esa bandera amenazante y por eso todas las alertas, el próximo domingo será local de Newell’s y los vientos de guerra están soplando cada vez más fuerte.