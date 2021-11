La Bombonera, ¿el estadio embrujado?

¿La mala suerte de Boca Juniors se debe a la brujería? Así lo estaría afirmando este tarotista argentino

Por: Redacción Pasión Fútbol 06 de Noviembre 2021 · 14:26 hs

Los recientes resultados deportivos que ha tenido Boca Juniors, especialmente en la Copa Libertadores, han ocasionado las críticas hacía el equipo xeneize no se han hecho esperar sobretodo por aquellos aficionados que consideran que pasaron los mejores años de su equipo en el plano continental.

¿Pero y si los malos resultados en Libertadores se deben a la brujería? Así lo habría afirmado el tarotista y astrólogo Giorgio Armas en una reciente entrevista con el Diario Olé. "Magia negra ensució el templo xeneize y viene impidiendo desde hace años las consagraciones internacionales", indicó Armas.

"Los brasileños y colombianos son fuertes en estos temas de energía. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificando algún animal", continuó Giorgio Armas.

A su vez, Armas se puso a la orden de la directiva del club para "hacer la limpieza del recinto". "Me comprometo de forma gratuita a pernoctar en la Bombonera y limpiar bloque por bloque, cancha, plateas, arcos, área del técnico (...) Hay que sacar la mala energía, porque no fue un solo ritual sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario. Tendría que ir y trabajar con algunos rituales incluso si se puede con los futbolistas, que juegan bien pero la pelota no entra".