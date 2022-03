La FIFA anunció una fuerte sanción a Rusia que lo aleja del Mundial de Qatar 2022

El máximo organismo del fútbol rechazó la invasión rusa contra Ucrania

Por: Gerardo Romero 01 de Marzo 2022 · 19:50 hs

La FIFA impuso esta semana fuertes castigos contra la selección de Rusia, debido a la invasión que está realizado el gobierno de Vladimir Putin a Ucrania, siendo el primero de estos que tendrán que disputar sus partidos como local fuera del territorio ruso.

Además de esta medida, el máximo organismo del fútbol mundial prohibió que se entone el himno y se coloque la bandera de Rusia en todas las competencias en las que participen, llegando incluso a revelar que incluso podrían existir "sanciones adicionales, incluida una eventual exclusión de las competiciones".

Para participar en las competiciones internacionales, sobre todo en el Repechaje de finales de marzo para Qatar 2022, Rusia deberá competir con el nombre de "Federación Rusa de Futbol", indicó la instancia que dirige Gianni Infantino.

De acuerdo con el comunicado difundido, las decisiones fueron tomadas por unanimidad por el Consejo de la FIFA, lo que demuestra el rechazo que se tiene ante la violación a la libertad y al derecho constitucional de cada nación.

El anuncio aumenta las dudas sobre el primer partido del Repechaje mundialista, previsto contra Polonia el 24 de marzo, después de que la Federación Polaca anunció que se niega a jugar contra la selección rusa.

El anuncio de la FIFA se produce después de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, se mostrara a favor de "una exclusión de Rusia" del Mundial de Qatar 2022.

"El mundo del deporte, y en particular el futbol, no puede quedarse neutral. No me opondré a una exclusión de Rusia", declaró Le Graët al diario Le Parisien.