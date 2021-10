¿La Liga MX ha estado siempre por delante de la MLS?

Gonzalo PIneda aseguró que el nivel de los equipos de ambas ligas se está volviendo bastante igualado, deja un interesante punto con respecto a su historia.

Gonzalo Pineda, técnico del Atlanta United, resaltó la superioridad que ha tenido el torneo mexicano a lo largo de los años. Pese a que este verano la Major League Soccer logró mostrar que tiene lo necesario para pelear y hasta ganarle títulos a l equipos de la Liga MX,

"La Liga MX ha estado por delante de MLS durante un largo tiempo, y en las finales la MLS la mayoría del tiempo no gana. Diría que el nivel de los equipos se está volviendo bastante igualado, pese a que los equipos mexicanos están ganando cada final".

"No me sorprendería si en algún momento los equipos de la MLS comienzan a ganar, porque las finales son tan equilibradas", mencionó el DT en el podcast 'The Call Up'.

Cabe recordar que en el verano la MLS se impuso a la Liga MX en el All Star Game y también el Columbus Crew venció a Cruz Azul en el Campeones Cup, aunque León derrotó a Seattle Sounders en la Final de la Leagues Cup.