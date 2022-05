La Liga MX saca orgullo por el arbitraje en México

El presidente de la Liga MX resaltó el trabajo arbitral que se desarrolla actualmente en el fútbol azteca

Por: Alejandro Liporacci 12 de mayo 2022 · 23:49 hs

Este jueves el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola ofreció una entrevista a medios de su país y defendió el trabajo arbitral que actualmente en México, asegurando que actualmente no existen quejas de este tipo en el fútbol mexicano.

“Hacemos una reunión semanal de la jornada y llevamos un indicador de protestas formales e informales de los equipos sobre los árbitros, que en las últimas fechas se ha mantenido casi en cero, aunque eso no implica que no haya habido y que no existan polémicas permanentes", expresó.

“Tenemos una muy buena comunicación el presidente (de la FMF) De Luisa y un servidor; en el momento que hay una queja de algún equipo, se hace una reunión con la Comisión de Arbitraje, se revisa ese error o errores, se abre ese espacio de comunicación para seguir avanzando y ser mejores”, explicó.

“No hay que dejar de decir que los árbitros también han sido claves para que podamos incrementar el tiempo efectivo de juego, que lo vamos a informar en la Asamblea; es un indicador que nos enorgullece, porque ha se ha incrementado mucho", continuó.