La Liga de España ya espera la llegada de Mbappé

El presidente de La Liga española analizó la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Por: Redacción Pasión Fútbol 13 de mayo 2022 · 00:30 hs

En una reciente entrevista el presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró que el fútbol español está a la expectativa de la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid.

También habló de Real Madrid y su reciente título en Liga con notables fechas de anticipación, así como otros temas de interés como el Barça y su situación financiera.

"Espero que venga (al restaurante) antes de septiembre. Si tiene que hacer la pretemporada (...) Creo que no va a seguir en el PSG, un jugador de ese nivel no espera a firmar su contrato al final. Y espero que sea el Madrid", agregó el directivo.

"Eso es decisión del Madrid. Con lo que tiene delante no sé si tenía sitio Haaland. Benzema, Vinícius, jugadores de tal nivel... Que no sé si aportaba mucho al Madrid. Evidentemente que me habría gustado, pero no podemos tenerlos todos", expresó.

"Una Liga que se gana con menos de 90 puntos ha sido competitiva. Ha perdido partidos fuera, en casa. Una Liga que se gana con menos de 90 puntos no me preocupa. El año pasado estábamos mal acostumbrados, que se decidió todo en la última jornada, pero eso no suele pasar", agregó.