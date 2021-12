La Premier League se prepara para el "Boxing 'Covid' Day"

La Premier League se mantendrá jugando su habitual Boxing Day pero con un enemigo en común: el COVID-19

Por: Alejandro Liporacci 24 de Diciembre 2021 · 19:17 hs

El próximo 26 de diciembre volverá a entrar en escena el famoso 'Boxing Day' del fútbol inglés, en el que los británicos terminan siendo los únicos en Europa jugando durante la época navideña, para alegría de los fanáticos y emoción por los principales clubes ingleses.

Sin embargo los recientes repuntes del COVID-19 en el Reino Unido y resto del viejo continente, ha conseguido mermar el accionar de la temporada en las recientes semanas. Situación que aunque ya ha aplazado diversos encuentros no aplazará en definitiva el evento de Boxing Day, sólo quedará reducido en cuanto a cantidad de partidos por disputar en los próximos días.

Liverpool vs Leeds United y el Wolverhampton vs Watford, que estaban marcados como los primeros encuentros a disputarse durante este Boxing Day han tenido que ser aplazados por varios contagios en las plantillas. A ellos se les ha unido en las últimas horas el Burnley vs Everton, situación que ha hecho temblar a la Premier por la posibilidad de suspender más compromisos en las próximas horas.

Económicamente esto supone un duro golpe para el campeonato inglés por los derechos televisivos que estaban comprometidos para este día, pero para los equipos afectados se ha vuelto imposible armar un once para sus encuentros. Los principales entrenadores de la liga han solicitado un parón temporal a fin de poder proteger el estado de salud de sus futbolistas durante estos días, algo que los directivos de la premier han tomado en cuenta, pero que no permitió (de momento) dar su brazo a torcer ante está situación.