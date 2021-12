La camiseta más valiosa de Miguel Layún que le regaló el bicho

El mexicano recibió este obsequio de Cristiano Ronaldo cuando jugaba para el Real Madrid

Por: Gerardo Romero 30 de Diciembre 2021 · 17:10 hs

El futbolista mexicano, Miguel Layún, posee una de las camisetas más codiciadas de todo el mundo, debido a que en su colección se encuentra la playera que le regaló el luso Cristiano Ronaldo cuando se enfrentaron en un partida, estando incluso firmada por la leyenda viviente del balompié mundial, esto gracias a la influencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Lo que sucede es que Layún presumió recientemente a través de sus redes sociales que pudo recuperar su camiseta que le regaló CR7, pues creyó que la había perdido cuando se mudó de casa pero por fin la tiene de nuevo en su poder, noticia que quiso compartir a través de las historias de su cuenta en la red social Instagram.

De acuerdo con la estrella mexicana, esta camiseta la adquirió el 5 de agosto de 2010, día en que las Águilas del América se enfrentó al Real Madrid en un amistoso disputado en el Candlestick Park y que ganaron los Merengues por 3-2.

Layún contó que esperó al término del partido y le pidió su camiseta a Cristiano Ronaldo, quien no tuvo problema en dársela, por lo que hasta este día la guardó intacta, incluso sigue sucia.

"Estoy feliz porque apareció esta camiseta que había perdido desde la mudanza. Ya al fin puedo respirar que apareció. La historia es de un América contra Real Madrid, el Bicho venía utilizando el número nueve, pero esa pretemporada ya anunciaba su cambio al número siete tan tradicional que le conocemos", contó Layún en Instagram.

Además de esto, resaltó que la camiseta tiene la firma de Cristiano Ronaldo, pues años más tarde, cuando Chicharito Hernández llegó al Real Madrid, le pidió a CR7 que se la firmara para Layún, por lo que es uno de sus objetos más preciados.

"Toda sucia, no se lavó y luego mi hermano chicharrón que me hizo el favor de que me la firmara. Gran regalo de Navidad porque reapareció la camiseta del Bicho", sentenció.