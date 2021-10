La confesión de Luis Suárez sobre Messi que destroza al Barcelona

El uruguayo Luis Suárez reveló un secreto que le confesó el propio Lionel Messi, y que es capaz de destrozar al FC Barcelona.

Por: Redacción Pasión Fútbol 01 de Octubre 2021 · 17:31 hs

La salida de Lionel Messi sigue causando dolor dentro del ambiente del FC Barcelona, y es algo que Luis Suárez sabe bien, y se ha encargado de recordar en el previa entre catalanes y colchoneros de este sábado.

Previo a una nueva triple fecha de Eliminatorias Mundialistas, Atlético de Madrid y el FC Barcelona chocarán en el Wanda Metropolitano, por la jornada 8 correspondiente al campeonato español, con los colchoneros en busca de la punta y los culés aumentar puestos en la clasificación.

Luis Suárez ex goleador azulgrana y hoy en la acera del frente, se atrevió a tocar fibra dentro del aficionado culé revelando unas palabras que le había dicho su amigo y hoy jugador del PSG, Lionel Messi.

"Me sorprendió mucho porque estaba todo arreglado. Leo estaba feliz, compartí vacaciones con él y estaba encantado de la vida. Me decía ‘acabaré la carrera en el Barcelona, que es lo que siempre quise, el club que me lo ha dado todo y los niños están felices’. De una hora a otra cambió todo. En ese justo momento no estaba y me fui con él cuando vi lo que sufría. Leo ama al club, debe mucho al Barcelona", señaló el atacante hoy del Atlético de Madrid.