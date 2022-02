¡La cruda verdad! Rafa Márquez cuenta el motivo por el que rechazó a la Juventus

El excapitán del Tri detalló que no quería jugar en Italia tras dejar al Barcelona

13 de Febrero 2022

El exfutbolista mexicano Rafael Márquez, realizó una gran revelación durante una entrevista para TUDN, debido a que el excapitán de la Selección Mexicana, confesó que cuando abandonó al FC Barcelona también se dio el lujo de rechazar una oferta con la Juventus de Turín de Italia, debido a que solo aspirada a jugar con un equipo perteneciente a la Serie A y no era justamente la Vecchia Signora.

"Antes de salir del Barça yo deseaba jugar en Italia. No sé por qué tenía la idea de ir a jugar al Milan. Yo decía: ‘si no es al Milan, pues no voy a Italia’. La Juve tenía una oferta para mí y al final no acepté", confesó el histórico jugador azteca.

Además de la Juventus, Márquez detalló que también rechazó la oferta de otros clubes del viejo continente, como el del Newcastle de la Premier League, club que estaba interesado en fichar al defensa mexicano cuando éste militaba en el Mónaco, aunque en ese momento la oferta del Barcelona resultó mucho más atractiva.

"Al principio cuando estaba en Mónaco, tuve una oferta del Newcastle. Pero la Premier no era la liga que es hoy en día. Después mejoró y creo que hoy es la mejor. Quizá me hubiera gustado jugar en un equipo importante de Inglaterra", destacó.

Al no fichar con la Juventus tras su salida del Barcelona en 2010, Rafa Márquez decidió jugar con el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), aunque pudo cumplir su sueño de jugar en la Serie A, ya que en el 2014 lo contrató el Hellas Verona.