La cruda verdad que vida Aguirre como técnico de Rayados

El estratega relató que el cargo lo hace una persona más solitaria

Por: Gerardo Romero 22 de Febrero 2022 · 21:00 hs

Javier Aguirre se ha consagrado como uno de los directores técnicos más importantes de la historia en el fútbol mexicano, registrando grandes éxitos a lo largo de su carrera, tanto en el balompié azteca como en el ámbito nacional con clubes como Pachuca, Al-Wahda y sus actuales Rayados de Monterrey.

Recientemente el Vasco ofreció una entrevista a Roberto Gómez Junco en donde habló del sufrimiento y pasión que se debe tener para ser entrenador de un club, llegando al punto de relatar que debe conocer ‘un poco’ de todas las áreas más allá de la táctica o las estrategias.

“La responsabilidad del entrenador es mayor, está solo el entrenador, solo y su alma. Como jugador formas parte de un plantel de 25 personas, todos tienen su campo de acción, su función definida, si no entra pues tiene que estar analizando qué hacer si juega. Todos tienen su campo de acción”, expresó Aguirre en la entrevista.

“Aún ganando el técnico se va a casa con la cabeza dándole vueltas de que se pudo hacer algo más (...) El futbolista desconecta y más ahora con las redes sociales”, añadió.

Asimismo, relató que suele pasear al cine o estar con su familia y aun así no de pensar en las estrategias o las situaciones del equipo, algo que sin duda alguna genera un cambio en su estilo de vida.

“Yo he estado con mi mujer en el cine y estoy pensando en el partido, en el entrenamiento de mañana. Te llaman, oye se lesionó aquél, no vino fulano, sutano no llegó con el doctor, vamos a dar de alta a este, vamos a dar de baja a aquél, hay un chavo muy bueno. Todo el santo día está el entrenador dándole”, detalló.