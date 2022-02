La curiosa revelación de Rakitic sobre Lionel Messi

El mediocampista croata contó algunas anécdotas de sus excompañeros del Barcelona relacionadas al cuadro andaluz.

Por: Mauro Palacios 23 de Febrero 2022 · 08:53 hs

Anécdotas, momentos que merecen ser contados, es lo que hizo Ivan Rakitic, que se encuentra en Croacia para disputar el partido de ida de los dieciseisavos de Europa League entre Dinamo Zagreb y Sevilla.

En la previa del encuentro, el mediocampista contó esas grandes anécdotas relacionadas al cuadro andaluz. La que más sorprendió, por el peso propio del protagonista, fue una sobre Lionel Messi y el famoso himno del Centenario.

"Me fui a Barcelona siendo yo, no nací sevillano ni sevillista pero moriré siéndolo. Lo que a mi me ha dado el Sevilla no se lo voy a poder devolver nunca. A Piqué le dije una vez 'pásamela, miarma (jerga de Andalucía que se traduce como 'mi alma')', y él paró el balón y respondió: 'Lo que me faltaba, que un croata me pida así la pelota'. O Messi, que también cantaba el himno del Centenario del Sevilla", reveló Rakitic.

El mediocampista de 33 años compartió equipo con Lionel Messi y Piqué en el FC Barcelona entre 2014 y 2020. Juntos, se cansaron de levantar diferentes copas, cuatro Ligas de España, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.