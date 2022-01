La defensa de Benzema a los críticos de Messi

El atacante francés concedió una entrevista a medios de su país y defendió a Lionel Messi

Por: Alejandro Liporacci 23 de Enero 2022 · 15:56 hs

El delantero y capitán del Real Madrid, Karim Benzema, habló para el medio Telefoot de su país, y este domingo fue publicada la entrevista. En ella el francés hablo de la eliminatoria de Champions League ante el PSG, la figura de Lionel Messi en la Ligue One y el significado que tiene el Balón de Oro para él.

El sorteo de octavos de final de Champions League emparejó al equipo merengue con el PSG, un duelo que tiene altas expectativas para ambos conjuntos y con Mbappé como uno de los protagonistas. "Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro adversario, pero estamos preparados (...) ¿Enfrentarme a Mbappé? Va a ser especial", indicó el delantero galo.

Con respecto al rendimiento de Lionel Messi en la liga francesa y las críticas que ha recibido, Benzema indicó: "¿Cómo no va a conseguirlo? Es solo un tiempo de adaptación porque no marca muchos goles... Pero mira lo que hace en el campo. De todas formas no se puede criticar a un jugador así, quiénes critican a Messi es porque no entienden nada de fútbol, en realidad".

Finalmente Benzema confiesa lo que para el significa el Balón de Oro a pesar de no ganarlo en la última votación principalmente "por falta de trofeos". "El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos", sentenció Benzema.