La dura batalla que soportó Lionel Messi

Por: Mauro Palacios 30 de mayo 2022 · 11:29 hs

La Selección Argentina se entrena en Bilbao de cara a la Finalissima ante Italia en Wembley, Lionel Messi habló en exclusiva con TyC Sports. Reveló los problemas que le causo el coronavirus, tras contagiarse en los últimos días del 2021, al pasar las fiestas en Rosari.

"Me tenía que acostumbrar también a una manera de jugar porque estaba acostumbrado a jugar toda la vida de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, se juega diferente, se ve al fútbol de otra manera, con compañeros nuevos… yo en Barcelona tenía compañeros que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí. Encima empecé tarde la liga porque llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla que me tuvo parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar. No podía hacer tres o cuatro partidos seguidos".

Lionel Messi reveló los problemas de salud que tuvo tras contagiarse de coronavirus cuando se encontraba de vacaciones por las fiestas. "Llegaron y dije: 'bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya pasó la adaptación', y me agarró Covid".

"La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones".

"Asustarme no, pero bueno, te dicen tantas cosas que no me dejaban arrancar. Incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más. Quería salir a correr, a entrenar, y quería arrancar. Y al final fue peor", indicó.

"Después cuando estaba medio ahí pasó lo de Real Madrid y eso nos mató. A mí a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe", haciendo referencia a la sorpresiva eliminación del PSG en octavos de final ante el Real Madrid en la Champions League.