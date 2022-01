La dura crítica de Luis Suárez al fútbol español

El delantero uruguayo mandó un contundente en contra del fútbol español

Por: Alejandro Liporacci 27 de Enero 2022 · 17:04 hs

Concentrado con la Selección de Uruguay para el retorno de las eliminatorias sudamericanas y buscando un cupo a Qatar, Luis Suárez pasó por los micrófonos y habló duramente de como se están llevando los calendarios y el descanso en los futbolistas.

"Si me toca hablar por la parte física del ser humano y del deportista, no se entiende que juguemos una eliminatoria el martes y el 'Pajarito' (Valverde) tenga que competir en Copa del Rey. Hay veces que no se piensa en el jugador", señaló Suárez sobre el manejo de los calendarios y el poco descanso que están teniendo los jugadores.

La pandemia del COVID ha influenciado fuertemente en la planificación de las ligas, especialmente en el tema de los calendarios. Las fechas FIFA, los brotes en jugadores e instituciones han hecho estragos. En el caso de España se están viendo afectados jugadores sudamericanos y africanos (presentes en la Copa Africana de Naciones) por chocar las fechas de eliminatorias con la participación de sus clubes en la Copa del Rey.

Con lo que será el inicio de Diego Alonso al frente de Uruguay, Suárez también habló sobre la responsabilidad que tienen los jugadores a partir de ahora. "Creo que es un momento en el cual hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir que por nosotros mismos estamos en esta situación. Fuimos nosotros los que no estuvimos a la altura y los que tenemos que sacar la situación adelante. Depende exclusivamente de nosotros", indicó el delantero celeste.