La dura crítica de Zlatan a Mbappé y el PSG

Zlatan Ibrahimović volvió a causar polémica tras una dura crítica a Kylian Mbappé y a sus ex del PSG

Por: Redacción Pasión Fútbol 31 de Octubre 2021 · 19:33 hs

El delantero del AC Milán, Zlatan Ibrahimović, volvió a ser protagonista fuera de las canchas, luego de ser cuestionado sobre su ex equipo PSG y del joven delantero Kylian Mbappé.

El sueco se permitió hablar en una entrevista y el "nuevo PSG" fue tema de conversación, y no dudó en atizar a su ex equipo: "¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy, no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento".

De igual forma defendió la llegada de Lionel Messi al conjunto parisino: "Es un buen desafío para Messi. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso".

Y por último le dejó un mensaje a Kylian Mbappé, que ya es estrella en París pero a Zlatan no le termina de convencer: Adoro a Mbappé pero no está haciendo lo suficiente. Puede volverse tan fuerte si lastima. Debe oler el sabor de la sangre, caminar sobre el fuego. Rodearse de quienes te dirán que no eres lo suficientemente bueno y serás mejor".