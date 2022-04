La dura crítica de una leyenda italiana al juego del Atlético de Madrid y Manchester City

El partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Manchester City fue duramente criticado por una leyenda italiana

Por: Alejandro Liporacci 07 de Abril 2022 · 21:58 hs

El ex entrenador y directivo italiano Arrigo Sacchi analizó en la televisión italiana el reciente encuentro entre el Atlético de Madrid y el Manchester City por la ida en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El conjunto ciudadano consiguió el triunfo gracias a un gol del belga Kevin De Bruyne, para irse con la ventaja de 1-0 en el marcador global de cara al encuentro de vuelta la próxima semana en el Estadio Wanda Metropolitano.

El reconocido ex entrenador italiano Arrigo Sacchi fue uno de los que analizó es encuentro para la televisión italiana y el mismo crítico duramente ambos equipos por el partido quee mostraron en cancha.

"El Atleti no chutó a puerta, pero el City tampoco hizo mucho. No recuerdo muchas ocasiones más allá del gol, que fue bonito. No fue un partido divertido. El Atleti no quería jugar al fútbol, pero el City tenía la obligación de hacer algo más. Debieron atacar más los espacios", señaló el italiano.

"Esa manera de jugar cansa al público, que pide belleza, emociones. Gullit me preguntó por qué no intentábamos centrar y marcar goles con la cabeza y le dije que no, que si por mala suerte metemos un gol, luego jugaremos siempre así. No quería", recordó Sacchi cuando dirigía al AC Milán.

"(En el Atlético) Tienen un 'catenaccio' de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, sólo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten", añadió Arrigo Sacchi.