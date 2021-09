La durísima frase del Kun Agüero al explicar por qué rechazó la camiseta 10 de Lionel Messi en el Barcelona

El Kun Agüero se animó a revelar por qué no quiso usar la camiseta número 10 en el Barcelona, aquella que vistió por años su amigo Lionel Messi.

Por: Gigi Wolverg 07 de Septiembre 2021 · 17:35 hs

La llegada del Kun Agüero al Barcelona estuvo cargada de expectativa, especialmente porque allí lo estaba esperando su gran amigo Lionel Messi. Verlos a los dos vistiendo los mismos colores y armando una dupla en el campo de juego era la gran ilusión de los fanáticos...Pero todo eso se vio truncado.

Lionel Messi quedó afuera del Barcelona y fue fichado en el PSG, dejando no solo al club, sino que también despidiéndose de la España que lo supo acoger a él y a su familia.

Las miradas estaban puestas en el Kun Agüero, especialmente atentos a que él se animara a vestir la camiseta número 10 que su amigo Messi llevó por años. Pero eso no fue así.

En un mano a mano con Ibai Llanos, el Kun Agüero lanzó una durísima frase al explicar por qué no quiso hacerse de la codiciada 10. "No fue porque no quería, sino que me pareció más que nada por respeto a Leo", aseguró el Kun.

"Pero te la ofrecieron", le retrucó Ibai Llanos y el Kun Agüero lanzó: "Pero yo pienso diferente, yo creo que...Mejor me callo".

Esa frase sigue resonando entre los hinchas que creen que hay algo que el Kun Agüero no se ha animado a decir...¿Porque comprometería a las autoridades del Barcelona?