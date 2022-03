La estrella del Manchester United que ha decidido no seguir en Old Trafford

Una gran estrella de los Diablos Rojos estaría por salir del club en el próximo mercado

Por: Alejandro Liporacci 13 de Marzo 2022 · 21:50 hs

A pesar del último triunfo que consiguió el Manchester United ante el Tottenham, las cosas no marchan bien en el conjunto de Old Trafford. Existe tensión en el vestuario que maneja Ralf Rangnick, y con ella, jugadores que podrían salir de la institución en el próximo mercado de fichajes de verano.

Las alarmas en las oficinas de Old Trafford están encendidas pero no sólo por lo que pueda suceder con Cristiano Ronaldo, otras estrellas también estarían sopesando salir de la institución una vez se abra el mercado de fichajes, algunos no renovarían con el club.

Además del ya conocido de Edinson Cavani que tiene muchas probabilidades de salir del club al no recibir una oferta de renovación, otro jugador que se marcharía de Old Trafford es el mediocampista francés Paul Pogba. El campeón del mundo en 2018 ya habría tomado la decisión de no extender su vínculo con los red devils.

La prensa inglesa se ha hecho eco de estos rumores y dan como un hecho que Pogba abandonará el equipo al terminar la actual temporada. El futuro del mediocampista ha estado en el aire desde la temporada anterior y a pesar de ello, se mantuvo en el equipo.

Aún sin aparente destino decidido por parte del francés, su única decisión en concreto sería la de tener nuevos aires de cara a la próxima temporada. Pogba se unió al club en 2016 luego de que el equipo inglés pagó 105 millones de euros a la Juventus.