La extraña estadística que lidera Messi

Messi podría terminar la temporada liderando un extraño ranking.

Por: Facundo Agudo 09 de mayo 2022 · 14:01 hs

Se está por terminar el primer año de Lionel Messi en el PSG, un año raro para el argentino, donde logro salir campeón de la Ligue 1, pero el objetivo principal que era la Champions League no pudo cumplirse.

A dos fechas de terminar el torneo local francés, Messi lidera una estadística rara para lo que ha sido su trayectoria profesional, no se encuentra arriba en la tabla de goleadores, tampoco en la de asistencias, ni en la de mayor efectividad de pases. Messi lidera, no solo en Francia si no en todo el viejo continente, la mayor cantidad de tiros en los palos.

Leo tuvo mala puntería porque pego 10 remates en los postes en toda la temporada y nadie pudo superarlo. Es la primera vez en su vida que Messi lidera esta estadística y además esta haciendo una de sus peores temporadas en cuanto a goles, clara muestra de porque lidera la tabla de mayores remates a los palos.