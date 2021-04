La fórmula de Keylor Navas en los penaltis

El guardameta del Paris Saint Germain desleva cuál es su ritual en las penas máximas. "No trato de intimidar al adversario", apunta el tico.

Por: AS 03 de Abril 2021 · 18:24 hs

Keylor Navas le paró un penalti a Messi en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions y lo volvió a hacer unos días después contra el Lille en la Copa de Francia. En una entrevista que ha concedido a la televisión del PSG, el portero explicó el ritual que sigue cuando tiene que enfrentarse ante una pena máxima. El guardameta costarricense asegura que “no trato de intimidar al adversario”, algo que suele ser habitual en muchos porteros.

“Yo no soy el que tira el penalti, pero intento concentrarme", dijo Navas en PSG TV. El guardameta del club parisino desveló su fórmula para detener los penaltis: “Confío en que Dios me dé la paz y la calma para tomar la decisión correcta. Y me digo a mí mismo que voy a detener el penalti. A menudo no puedo hacerlo, muchos jugadores son muy hábiles y disparan bien. Pero si tengo la oportunidad de detenerla, hago todo lo posible por aprovecharla. Gracias a Dios ya lo he conseguido unas cuantas veces. No trato de intimidar al adversario, es un momento de tensión para todos, sólo hay que prepararse, comprender la situación y darlo todo".

El portero de 34 años es uno de los jugadores más importantes del PSG esta temporada y una de las claves del buen papel que está teniendo el club parisino en la Champions League. De hecho, su compañero Florenzi le ha calificado como “el mejor de todos”.