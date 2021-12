La foto subida de tono que demuestra que Gisela Dulko está mejor sin Fernando Gago

Tras la separación en medio de un escándalo la ex tenista rearma su vida lejos del actual DT de Racing Club de Avellaneda.

Por: Redacción Pasión Fútbol 05 de Diciembre 2021 · 14:50 hs

Gisela Dulko y Fernando Gago le pusieron punto final a su amor en medio de una escandalosa separación. El actual DT de Racing Club le habría sido infiel a la ex tenista con una mujer que pertenecía al círculo íntimo de la familia cuando vivían en Mar del Plata y él era entrenador de Aldosivi.

Luego de atravesar la situación con profunda tristeza Dulko parecería haber salido a flote. La mujer reveló a una revista de moda y tendencia que por el momento no solo se encarga de sus hijos Mateo, Antonella y Daniele, de 9, 6 y 3 años sino que además se ocupa de ella misma.

Fue en este contexto que decidió retomar proyectos que tienen que ver con exhibiciones de tenis y además accedio a una producción de fotos subidas de tono. "Y un día volví a posar y jugar a ser modelo. Cuan bien me hace de vez en cuando que me maquillen y vestirme elegante, para ver otra faceta mía. Disfruto cada cosa linda que me está pasando. Agradezco a Para Ti y a cada una de las personas que estuvieron en los detalles de esta producción. Gracias, gracias, gracias", escribió la mujer al momento de compartir algunas postales de lo que fue la sesión de fotos.

Las foto que realizó Gisela para una revista de moda y tendencias │Foto: instagram @giseladulko

Lo cierto es que esta no habría sido la primera vez que Gago le habría sido infiel sin embargo esta vez la deportista le soltó la raqueta y dijo basta.