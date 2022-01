La frase contundente de Neymar sobre su vida

El jugador del Paris Saint Germain y figura de Brasil estrenó su documental y fue muy sincero declarando que no le importa lo que la sociedad piense sobre él.

Por: Mauro Palacios 26 de Enero 2022 · 10:36 hs

Neymar estrenó su documental llamado "El caos perfecto" este martes, donde se repasa su trayectoria y la parte más privada del futbolista del PSG, quien asegura que para su círculo íntimo es un superhéroe.

“No me importa lo que los demás piensen de mí, sé lo que hago, sé cómo juego. Soy transparente. No me importa que digan: ‘Neymar está de fiesta’ o no sé qué. ¿Cómo he jugado? Si estás enfadado es tu problema. Es mi vida y hago lo que quiero. No puedes escuchar las críticas. Me critican más de lo que me merezco y es difícil. Para mi familia, mis amigos íntimos... Soy Batman. Pero si no me conoces soy el Joker’.

La miniserie es producida por Uninterrupted, en la producción se cuenta cómo decidió volver a Brasil luego de pasar pruebas con el Real Madrid a los 14 años, pero que aprovecharon para capitalizar su marca, y también dejan expuesto a su padre, que primero le cuestionaba el peinado y ahora lo enoja si no lo trae.

“Todo el mundo hablaba del mohicano. Su marca explotó en ese momento y aprovechamos la oportunidad. Neymar ganaba 500.000 $ jugando en 2010 y ganamos 11 millones de dólares. Ganamos 20 veces más que con el futbol”, dijo el padre del astro brasileño.

“Mi padre se cabreó por llevar el pelo a lo mohicano. Ahora se cabrea si no lo llevo. ¿Qué hago? Fue muy rápido. Empecé joven, llegué a la selección joven, me hice famoso, rico joven. Si la vida fuera con más calma yo pensaría con más calma. Pero es difícil. Soy explosivo”