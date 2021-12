La frase de Diego Cocca ante un logro histórico

El argentino se transformó en el segundo de la historia que da un título de Liga para Atlas, el argentino valoró la proeza del Apertura 2021.

Por: Mauro Palacios 13 de Diciembre 2021 · 09:28 hs

La emoción a flor de piel luego de cortar con una racha negativa que parecía eterna, pasaron 70 años sin título para Atlas, el entrenador argentino, Diego Cocca, es un "privilegiado" por entrar a la historia del club que también lo tuvo como jugador y en esa faceta no pudo llegar a la gloria.

En la historia de Atlas, solamente hay dos técnicos campeones, uno es Eduardo Valdatti, quien dirigió al equipo en 1951, y ahora Diego Martín Cocca, con el trofeo del Apertura 2021.

"Creo que de a poco iremos tomando consciencia de lo que logramos en este club, después de tantos años. Quedar en la historia de un club es un privilegio enorme, me ha tocado, lo he vivido y en este club me pasará lo mismo que en Racing, pasarán los años y la gente seguro me seguirá agradeciendo a mí y a los muchachos".

"Lo que hemos logrado es eterno y eso muy poca gente tiene oportunidad. Estoy feliz, quería que mis jugadores lo experimentaran y seguramente va a pasar así. Hoy a disfrutar, ponernos contentos, tomar de más, tomar unas buenas vacaciones, recargar pilas porque este equipo tiene mucho por crecer, es joven, ya salió campeón, ya no tiene esa presión y ahora viene el desafío de seguir construyendo a partir del campeonato".

"Lo merecíamos, el trabajo que se hizo fue impresionante, más allá del trabajo, el corazón que se le puso al proyecto. Me tocó un grupo maravilloso de jugadores que le dimos una identidad a este equipo, que hoy más allá de terminar en penales, me sentí súper orgulloso de lo que hicieron en la cancha".

"Feliz, con ganas de festejar, cayendo en lo que estamos logrando, por gente que se nos acercó diciendo que los padres no vieron al Atlas campeón, que nadie lo había visto campeón, que poca gente lo había visto campeón y que hoy es un nuevo comienzo".